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    13:50, 30 Март 2021 | GMT +6

    Жандарбек Бекшин высказался об «алматинском» штамме коронавируса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин высказался по поводу распространяемой информации о возможном появлении «алматинского» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пока у нас официальных данных об этом нет. К примеру, о «британском» и «южноафриканском» штаммах коронавируса мы получили официальное письмо от лабораторий, которые работают в этой области секвенирования возбудителя нынешней ситуации… Сейчас много появляется различных заявлений, но их необходимо проверять, иметь официальные данные, мы официальный орган и можем оперировать только проверенными и официальными данными», - сказал Жандарбек Бекшин.

    Ранее в СМИ появилась информация о появлении якобы нового, «алматинского» штамма вируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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