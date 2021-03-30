Жандарбек Бекшин высказался об «алматинском» штамме коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин высказался по поводу распространяемой информации о возможном появлении «алматинского» штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока у нас официальных данных об этом нет. К примеру, о «британском» и «южноафриканском» штаммах коронавируса мы получили официальное письмо от лабораторий, которые работают в этой области секвенирования возбудителя нынешней ситуации… Сейчас много появляется различных заявлений, но их необходимо проверять, иметь официальные данные, мы официальный орган и можем оперировать только проверенными и официальными данными», - сказал Жандарбек Бекшин.

Ранее в СМИ появилась информация о появлении якобы нового, «алматинского» штамма вируса.