Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин покидает свой пост. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным Минздрава, Жандарбек Бекшин покидает свой пост с 5 января в связи с уходом на пенсию.
В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы добавили, что с 27 декабря Жандарбек Бекшин уходит в отпуск.
«Согласно приказу КСЭК, на период отпуска Бекшина Жандарбека Мухтаровича с 27 декабря по 4-января исполнение объязанностей возложено на К. Абдижаббарову (заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы - корр.)», - отметили в ДСЭК.
Напомним, Жандарбек Бекшин назначен главным санитарным врачом Алматы в апреле 2020 года. Пятого января следующего года ему исполнится 64 года.
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