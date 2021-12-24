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Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы

24 Декабря 2021 17:10
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Жандарбек Бекшин покидает пост главного санврача Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин покидает свой пост. Информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Минздрава, Жандарбек Бекшин покидает свой пост с 5 января в связи с уходом на пенсию.

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы добавили, что с 27 декабря Жандарбек Бекшин уходит в отпуск.

«Согласно приказу КСЭК, на период отпуска Бекшина Жандарбека Мухтаровича с 27 декабря по 4-января исполнение объязанностей возложено на К. Абдижаббарову (заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы - корр.)», - отметили в ДСЭК.

Напомним, Жандарбек Бекшин назначен главным санитарным врачом Алматы в апреле 2020 года. Пятого января следующего года ему исполнится 64 года.



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#Отставки    #Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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