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Жандарбек Бекшин обратился к алматинцам накануне Рамазана

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Апреля 2021, 16:11
Жандарбек Бекшин обратился к алматинцам накануне Рамазана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин обратился к жителям города накануне месяца Рамазан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обращаемся накануне Священного месяца Рамадан. Вы помните, в прошлом году после ауызашара большой всплеск был у нас заболеваемости. Конечно, хотели бы и в этом году, чтобы наши сограждане учли наши предложения о том, чтобы уменьшить коллективные проведения, в том числе и в домашних условиях. В домашних условиях могут принимать участие только члены одной семьи. Мы запретили проведение массовых коллективных мероприятий, это нужно помнить. Это в ваших интересах», - сказал Жандарбек Бекшин.

Он добавил, что в городе запрещена деятельность религиозных объектов.

Напомним, 2 апреля главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин смягчил ограничительные карантинные меры. ТРЦ и рынкам, а также кафе, салонам красоты, горному курорту «Шымбулак», а также нескольким объектам разрешили работать.

Священный месяц Рамазан начнется 13 апреля.


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