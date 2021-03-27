Жандарбек Бекшин обратился к алматинцам на фоне выявления британского и южноафриканского штаммов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин обратился к горожанам с призывом соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и воздержаться от посещения мест массового скопления людей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

На сегодня Алматы продолжает находиться в «красной» зоне. В этом году в мегаполисе зарегистрировано 12 800 случаев КВИ. Сохраняется высокий уровень заболеваемости в условиях циркуляции мутированных штаммов.

Получены результаты геномного секвенирования измененных участков - выявлены мутации, характерные для британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

Новые штаммы имеют более высокую контагиозность. По сравнению с предыдущим базовым штаммом показатель заражаемости новых штаммов выше до 70%. То есть данная инфекция более заразная. Именно это и дает высокий прирост заражений, который отмечается в последнее время в мегаполисе.

«Уважаемые алматинцы и гости города, на сегодня единственный способ обезопасить себя от КВИ – это вакцинация. В апреле мы ожидаем новые поставки доз вакцин. Вместе с тем, учитывая двухмиллионное население Алматы, а также высокий уровень миграции, сейчас на фоне циркуляции новых штаммов, призываю всех к усилению антиковидных мер. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, воздержаться от посещения общественных мест и максимально избегать массового скопления людей», - сказал Бекшин.

В Алматы состоялось оперативное расширенное заседание городской Комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции с участием членов республиканской Комиссии во главе с министром здравоохранения Алексеем Цоем, вице-министром Ажар Гиният и председателем Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетовой.

Рассмотрена текущая эпидемиологическая ситуация, проинспектирована работа ряда медицинских организаций на предмет соблюдения требований инфекционного контроля в части зонирования и соблюдения движения потоков пациентов и персонала в стационарах и поликлиниках города и оказания населению медицинской помощи. Также проведен оперативный штаб с участием санитарно-эпидемиологической службы города.

В целом члены республиканской комиссии одобрили принимаемые в городе противоэпидемические меры, поддержали реализуемый в Алматы алгоритм работы, схему перевода соматических медорганизаций в ковидные, с учетом реализации ранее утвержденных планов зонирования и соблюдения инфекционной безопасности, а также применения Центра телемедицины для медицинского наблюдения за лицами, находящимися на домашнем стационаре. При этом также был дан ряд поручений по дальнейшей работе.