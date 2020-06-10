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Жандарбек Бекшин назвал три уязвимые к коронавирусу группы лиц

10 Июня 2020 12:52
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Жандарбек Бекшин назвал три уязвимые к коронавирусу группы лиц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин назвал три группы, которые находятся под пристальным вниманием санитарно-эпидемиологической службы города, передает корреспондент МИА «Казинформ»

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«Мы определили все уязвимые ведомства, объекты в городе. В первую очередь, это, конечно, касается медицинских организаций. В целом за весь период с профилактической целью выполнено более 78 тысяч исследований. Это медработники и в ряде случаев пациенты. При этом выявлено 950 лиц с положительным результатом. Второе, конечно, на что мы уделяем внимание при обследовании, это воинский контингент. Мы понимаем, что наши воины проживают в казарменных условиях, при такой концентрации есть высокий риск заражения. Третья группа риска - это медико-социальное учреждение. Вот эти три группы, которые находятся под пристальным вниманием санитарно-эпидемиологической службы города», - сказал он.

Он добавил, что в целом в городе на сегодня выполнено более 155 тысяч ПЦР-исследований, а также 27 тысяч экспресс-тестов. В ходе исследований выявлено 2939 зараженных.




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Ключевые слова: Алматы, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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