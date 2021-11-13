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Жандарбек Бекшин дал прогноз по коронавирусу на предновогодний период

13 Ноября 2021 01:01
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Жандарбек Бекшин дал прогноз по коронавирусу на предновогодний период

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз по заболеваемости коронавирусом на предновогодний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пиковой волны подъема мы не прогнозируем. Но мы видим, что сроки ревакцинации подошли. Если активность будет низкая и в дальнейшем низкая активность вакцинации, то возможен рост заболеваемости, может дойти до 600 случаев в сутки. Все зависит от того, как мы будем вакцинироваться и как будем соблюдать ограничительные мероприятия», - ответил в ходе брифинга РСК Жандарбек Бекшин.

Он уточнил, что 600 случаев в сутки - это оптимистичный сценарий. По его словам, ранние пиковые волны были обусловлены распространением новых штаммов.

«Пессимистичный сценарий в виде следующей волны может быть только если появится новый штамм коронавируса, который ранее не циркулировал у нас в республике. Город у нас мегаполис, высокая плотность населения. Все это способствует распространению инфекции. Вы же видите, что в первую очередь заболеваемость распространяется в больших городах, странах с высоким количеством населения», - добавил санврач.

Ранее Жандарбек Бекшин ответил, можно ли в городе проводить новогодние корпоративы и елки.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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