Жандарбек Бекшин дал прогноз по коронавирусу на предновогодний период

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин дал прогноз по заболеваемости коронавирусом на предновогодний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пиковой волны подъема мы не прогнозируем. Но мы видим, что сроки ревакцинации подошли. Если активность будет низкая и в дальнейшем низкая активность вакцинации, то возможен рост заболеваемости, может дойти до 600 случаев в сутки. Все зависит от того, как мы будем вакцинироваться и как будем соблюдать ограничительные мероприятия», - ответил в ходе брифинга РСК Жандарбек Бекшин.

Он уточнил, что 600 случаев в сутки - это оптимистичный сценарий. По его словам, ранние пиковые волны были обусловлены распространением новых штаммов.

«Пессимистичный сценарий в виде следующей волны может быть только если появится новый штамм коронавируса, который ранее не циркулировал у нас в республике. Город у нас мегаполис, высокая плотность населения. Все это способствует распространению инфекции. Вы же видите, что в первую очередь заболеваемость распространяется в больших городах, странах с высоким количеством населения», - добавил санврач.

Ранее Жандарбек Бекшин ответил, можно ли в городе проводить новогодние корпоративы и елки.