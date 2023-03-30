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Жанбырбай Матаев избран председателем маслихата Мангистауской области

Жанара Мухамедиярова
30 Марта 2023, 19:08
Жанбырбай Матаев избран председателем маслихата Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прошла первая сессия VIII созыва Мангистауского областного маслихата. Народным избранникам были вручены удостоверения депутатов и нагрудные знаки, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В первой сессии принял участие руководитель Мангистауской территориальной избирательной комиссии Елюбай Абилов, аким области Нурлан Ногаев, руководители государственных органов.

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19 марта 2023 года состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех уровней. По итогам выборов в областной маслихат избраны 16 депутатов по одномандатным территориальным избирательным округам, 16 депутатов по партийным спискам.

14 депутатов избраны по партийному списку партии AMANAT, 1 депутат из партийного списка Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», 1 депутат из партийного списка Демократической партии Казахстана «Ак жол».

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Из избранных депутатов 28 мужчин (87,5%), 4 женщины (12,5%). Из них количество молодежи - 2 (6,25%). Из 32 депутатов 31 имеет высшее образование, 1 - среднее специальное.

На первой сессии также был избран председатель областного маслихата Мангистауской области. Им стал Жанбырбай Матаев. Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру.

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