Жанбота Алдабергенова стала первой на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике

РУКА. КАЗИНФОРМ - В Руке (Финляндия) состоялись соревнования по синхронным прыжкам в рамках этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам своего выступления команда Казахстана отметилась двумя наградами. На первую ступень пьедестала поднялась Жанбота Алдабергенова. Второе место заняла другая казахстанка Акмаржан Калмурзаева. Замкнула тройку лучших Урсина Плац из Швейцарии.

Фото: Оlympic.kz