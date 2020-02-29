Жанбота Алдабергенова: Проведение этапа Кубка Мира FIS в Казахстане - это невероятная поддержка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова прокомментировала свое третье место на этапе Кубка Мира FIS в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне удался этот старт. Было сложно: во время квалификации стояла солнечная погода, потом пошел небольшой снег и затем туман. Конечно, это влияет на нашу скорость и прыжки. Несмотря на это я все сделала удачно и попала на пьедестал. Мне помогло и то, что соревнования прошли в Казахстане - это невероятная поддержка. Спасибо всем большое», - сказала Жанбота Алдабергенова.

По итогам соревнований победителем стала Надежда Махнатская из Украины, набрав 73.66 баллов, уступила ей 0.58 баллов американка Меган Ник (73.08 баллов). Жанбота Алдабергенова заняла третье место с общим количеством баллов 71.20.

По результатам квалификации казахстанка Акмаржан Калмурзаева заняла четвертое место, а Аяна Жолдас расположилась на восьмой строчке квалификационного зачета. Таким образом три казахстанские спортсменки прошли в финал Этапа в Алматы.





Среди мужчин победу одержал спортсмен из США Кристофер Лиллис, преодолевший трассу с общим количеством баллов 121.27. Он обогнал швейцарца Пирмина Вернера на 3.62 балла (117.65 баллов), третьим финишировал Павел Дик из Республики Беларусь (111.37 баллов).





Представитель казахстанской сборной Ильдар Бадрутдинов по результатам квалификационных заездов занял 10 строчку и прошел в финал. Но там он занял 12 место с 56.04 баллом.

«Я запомню соревнования в Казахстане как одни из самых результативных для меня! Я посвящаю эту победу своей семье! Все прошло очень хорошо, и я буду рада вернуться в эту гостеприимную страну», - сказала на брифинге победительница Надежда Мохнацкая.

В свою очередь рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джо Фитзгеральд и президент Национальной лыжной ассоциации Диас Сулейменов высоко оценили уровень соревнования.

«Для Казахстана проведение подобных соревнований – это отличная возможность всестороннего развития зимних видов спорта в нашей стране, ведь лыжные виды спорта во всемирном олимпийском движении занимают ведущие позиции. Если в прошлом году Казахстан принимал у себя только соревнования по могулу на Шымбулаке, то в этом году прибавился дополнительный объект «Oi-Qaragai Lesnaya Skazka» и новая дисциплина, что говорит о развитии лыжного движения в стране и об интересе к Казахстану на международной спортивной арене. Еще раз со своей стороны поздравляю всех победителей и желаю отличных соревнований по параллельному могулу 1 марта на горном курорте Шымбулак!», - сказал Диас Сулейменов.

По результатам пяти из шести соревнований сезона 2019/2020 в дисциплине лыжная акробатика лидером сезона среди мужчин является Ноэ Рот из Швейцарии (286 баллов). На втором - российский спортсмен Максим Буров (273 балла), а на третьем расположился швейцарец Пирмин Вермер с 260 баллами.

В женском общем зачете лидирует Лора Пилл (Австралия) с общим количеством 369 баллов, Ксю Ментау (Китай) на втором месте с 325 баллами, Александра Романовская из Беларуси на третьем месте с 260 баллами.