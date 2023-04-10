Жанболату Мамаю вынесли приговор в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы вынесли приговор активисту Жанболату Мамаю. Его обвинили в оскорблении представителей власти при использовании ими своих служебных обязанностей, распространении заведомо ложной информации и организации массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом эпизоде судом установлено, что М., выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии, перед собравшимися в г.Алматы, с целью нарушения нормальной деятельности правоохранительных органов и создания отрицательного мнения о полиции, публично оскорблял и унижал сотрудников полиции находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка», - сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, во втором эпизоде обвиняемый, с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций, побуждал граждан к вступлению в ряды незарегистрированной партии.

«Преследуя цель дестабилизации политической ситуации, манипулируя общественным сознанием, используя социальную напряженность, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения, распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микрокредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями», - отметили в алматинском суде.

В третьем эпизоде, Мамай, выступая от незарегистрированной партии 4 января 2022 года, понимая социальную напряженность в стране, организовал возле ледового дворца «Алматы Арена» незаконный митинг.

«Своими обращениями к народу привел к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти и организовал массовые беспорядки на территории Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти», - заявили в пресс-службе горсуда.

При назначении наказания судом учтены положительные характеристики осужденного и наличие на иждивении трех малолетних детей. Отягчающие обстоятельства обвинением не вменялись. Жанболат Мамай признан виновным.

«При этом за оскорбление представителей власти - производство прекращено в связи с истечением срока давности. За распространение заведомо ложной информации и организация массовых беспорядков на основании статьи 63 УК назначено лишение свободы на 6 лет - условно, с лишением права на занятие общественно – политической деятельностью и публицистической деятельностью в социальных сетях на 6 лет. Приговор суда не вступил в законную силу», - проинформировали в пресс-службе суда.