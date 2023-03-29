Жанат Амержанов назначен руководителем управления ветеринарии СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления ветеринарии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, должность занял 54-летний Жанат Амержанов. До настоящего времени он более 10 лет руководил ветеринарной станцией района Шал акына.

Ж.Амержанов уроженец области. Окончил государственный аграрный университет Северного Зауралья в Тюмени по специальности «ветеринарный врач», Современную гуманитарную академию по специальности «юрист».

Трудовой путь начал в 1988-м году с должности главного ветеринарного врача в совхозе Ольгинский.

С 1998-го по 2012-й годы занимал должности заместителя акима, акима сельского округа в Тимирязевском и районе Шал акына.

В сфере ветеринарии работает свыше 20 лет. Ветстанцию в районе Шал акына возглавлял со дня ее открытия.

Прежнего руководителя управления ветеринарии в сентябре прошлого года назначили акимом Тайыншинского района.