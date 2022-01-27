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Жанар Айтжан освобождена от должности постпреда РК при ООН
27 Января 2022 09:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Айтжан Жанар Сейдакметкызы освобождена от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Ранее сообщалось о том, что на эту должность назначен Ерлан Алимбаев.
Фото: azh.kz
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