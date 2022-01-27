Жанар Айтжан освобождена от должности постпреда РК при ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Айтжан Жанар Сейдакметкызы освобождена от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее сообщалось о том, что на эту должность назначен Ерлан Алимбаев.

Фото: azh.kz