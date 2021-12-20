Жамбылский регион увеличит экспорт мяса птицы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые птицефабрики строят в Жамбылской области в Жамбылском и Байзакском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе рабочей поездки в Жамбылский район глава региона Бердибек Сапарбаев посетил птицефабрику ТОО «Алель Агро» в Асинском сельском округе.

Проектная стоимость - 1,2 миллиарда тенге. Объект возвели в соответствии с современными требованиями, производство оснащено специальным оборудованием.

На сегодняшний день здесь полностью запущено производство куриного мяса.

«На постоянную работу необходимо привлекать в основном местных жителей», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

В селе Аса Жамбылского района строится крупная птицефабрика ТОО «Аса агро» на территории бывшей мясомолочной фермы. Глава региона также проинспектировал строительство этой птицефабрики, которая возводится на площади 2,6 гектара.

Современный комплекс из 13-ти птичников будет располагаться в районе, вплотную примыкающем к областному центру городу Таразу. Здесь будут производить 21 тысячу тонн продукции в год. Общая стоимость проекта на первоначальном этапе составляет восемь миллиардов тенге. Новое производство создаст для сельчан 80 постоянных рабочих мест.

«В здании бывшей молочной фермы ведутся демонтажные работы. На данный момент из Германии доставлено специальное оборудование. После запуска производства планируем увеличить мощность птицефабрики в два-три раза», - сказал руководитель товарищества Толеубай Мендыоразов.

Бердибек Сапарбаев отметил, что со стороны местных властей будет оказана всесторонняя поддержка.

Проект этот долгосрочный, включен в индустриальную Карту развития Жамбылской области и рассчитан на три года. Компания использует современное зарубежное оборудование и современные технологии выращивания птицы, получения качественного мяса.

Ожидается, что в ближайшие годы жамбылский регион увеличит экспорт мяса птицы.