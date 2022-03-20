Жамбылский город горняков Жанатас газифицируют в этом году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Отчеты акимов районов проходят в Жамбылской области, передает корреспондент МИА» Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, глава региона Бердибек Сапарбаев побывал на встрече с жителями Сарысуского района, заслушал отчёт акима района Марата Султангалиева о проделанной работе за 2021 год и планах на 2022 год.

«Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации» охватывает целый комплекс вопросов, которые требуют комплексного решения. Глава государства обозначил десять приоритетных направлений и поставил перед нами конкретные задачи. Президент поручил акимам регулярно встречаться с населением и оперативно решать социальные вопросы. В соответствии с поручением Главы государства акимы городов, районов, сел отчитываются перед населением. Я, по возможности, участвую в них, знакомлюсь с проблемами жителей. Ни одно обращение граждан не останется без внимания, все они будут взяты на контроль и решены в соответствии с законом», - заверил аким Жамбылской области

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что сейчас вовремя начисляются социальные выплаты, а вопрос по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле.

В этом году уровень охвата населения услугами водоснабжения планируется увеличить с 72 до 84%. Помимо этого, планируется газифицировать райцентр Сарысуского района город Жанатас.

«В настоящее время ведутся работы по газификации населенных пунктов и районных центрах. В этом году в Жанатас придет голубое топливо», - сказал Бердибек Сапарбаев, и обратил особое внимание на значимость досрочной реализации программы «Жаңарған Жаңатас» – «Обновленный Жанатас». В рамках проекта за счет спонсоров будут осуществлены работы на 14 объектах.

Говоря о результатах работы и планах на будущее, аким Сарысуского района Марат Султангалиев отметил, что до 2025 года планируется реализовать 13 инвестиционных проектов общей стоимостью один триллион тенге. Ожидается старт строительства двух крупных заводов ТОО «ЕвроХим» и ТОО «Qazaq Soda», на время строительства работой будет обеспечено около трех тысяч человек.

Как рассказал аким Сарысуского района, в регионе открыто четыре социальных магазина, планируется открыть ещё один. В социальных магазинах района достаточно запасов социально-значимых продуктов питания, цены находятся под контролем. Накануне из стабилизационного фонда было поставлено пять тонн сахара. Дефицита сахара в районе не наблюдается, он реализуется по 320 - 330 тенге за килограмм.

Марат Султангалиев также доложил о работе в рамках социальной ответственности бизнеса, о проектах «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек», «Мейірім». Методом асар было очищено 41,7 км каналов.

В ходе встречи жители вынесли на обсуждение несколько проблемных вопросов. В основном вопросы касались оказания социальной помощи, проблемы поливной воды, строительства жилья, развития сферы здравоохранения, инфраструктурных проектов, поддержки животноводства.

«В нашей области не должно быть проблем с нехваткой кормов. Возвращаем неиспользуемые земли в государственную собственность. Земля должна работать. Важно также уделить особое внимание укрупнению мелких хозяйств. Тем самым можно решить вопросы дефицита техники, обеспечения качественными семенами и удобрениями, реализации продукции. У трудолюбивого человека каждое дело спорится. Начинать надо с личных подсобных хозяйств. На селе каждому под силу обеспечить себя мясом, молоком, хлебом», - сказал аким области.

Далее глава региона провел прием граждан по личным вопросам.

«Необходимо приложить максимум усилий для наращивания темпов экономического развития области, района. Для этого важно спокойствие и согласие в обществе», - сказал Бердибек Сапарбаев.