Жамбылским сельчанам - участникам пилотного проекта по повышению доходов вручили технику

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состоялась первая закупка сельхозтехники по проекту повышения доходов населения Жамбылской области, реализуемому при поддержке Президента и Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

194 единицы сельскохозяйственной техники 29-ти видов вручили сельхозкооперативам, созданным в одиннадцати пилотных сельских округах.

«В дальнейшем этот пилотный проект будет способствовать не только повышению доходов населения области, но и социально-экономическому развитию региона», - сказал принявший участие в мероприятии аким области Аскар Мырзахметов.

Глава региона отметил, что на четвертое направление данного проекта - обеспечение сельскохозяйственных кооперативов необходимой техникой - выделено более одного миллиарда тенге. Приобретено для кооперативов 33 трактора, 11 комбайнов, 3 КамАЗа и еще 147 единиц различной агротехники, произведенной на заводах Беларуси, России, Украины, Турции, Польши, а также Казахстана.

В облакимате отметили, что вся техника передается в лизинг через социально-предпринимательскую корпорацию «Тараз» без дополнительных гарантий под 5%. В дальнейшем силами этой техники будут освоены земли приусадебных участков и за пределами населенных пунктов.

Напомним, в минувшем году Правительство РК поддержало предложенный главой региона Аскаром Мырзахметовым проект, направленный на повышение доходов сельчан и рост производства сельскохозяйственной продукции. Первый этап предполагает реализацию одного пилотного проекта в 11 сельских округах. На эти цели потребуется 7,2 млрд. тенге.

На втором этапе - в 2020-2021 годах на остальные 143 сельских округа в Жамбылской области будут необходимы 39,2 млрд. тенге. По итогам 2020 года планируется обеспечить доходность семи тысяч семей, или 35 тысяч человек, не менее 104 тысяч тенге в месяц.

Стоит отметить, что рост доходов сельчан планируется увеличить в 2,5 раза. Ожидается, что по пяти направлениям будет охвачено 7 886 дворов. АО СПК «Тараз» напрямую осуществляет кредитование по 2 459 заявкам. С помощью создаваемых кооперативов финансируется приобретение семян, минеральных удобрений и средств химической защиты.

В ходе недавнего расширенного совещания Правительства РК с участием Президента страны Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр Аскар Мамин одобрил реализацию в Жамбылской области пилотного проекта по повышению доходов сельчан, отметив, что в Жамбылской области, где 60% населения проживают в сельской местности, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В результате в рамках этого проекта в ближайшие два года выпуск сельхозпродукции вырастет на 34 процента, загрузка предприятий — на 30 процентов, будет создано более четырех тысяч новых рабочих мест.

Пилотный проект увеличения доходов сельских жителей запущен в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».



