Жамбылским аграриям рекомендуют сеять менее влаголюбивые культуры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крестьянские хозяйства Жамбылской области предупреждают о предстоящих сложностях с поливной водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Бердибек Сапарбаев посетил Жуалынский район. В ходе рабочей поездки аким Жамбылской области ознакомился с работой социальных учреждений, встретился с коллективами школ и больниц, предприятий бизнеса, посетил горнолыжную базу «Каралма», а итоги рабочей поездки подвел на встрече с жуалынцами в районном доме культуры.

Рабочая поездка акима области началась с посещения Терс-Ащибулакского водохранилища, находящегося в Жуалынском районе.

Отметим, что на территории Жамбылской области находятся три крупных водохранилища и два десятка более мелких.

На сегодняшний день в Терс-Ащибулакском водохранилище аккумулировано чуть более 50 млн. кубометров влаги, что составляет лишь 30% от необходимого объема. Обычно к марту это водохранилище накапливало 50 -55 % от необходимого объема. Из-за малоснежной зимы снега в горах скопилось на 40% меньше, чем обычно, отсюда и недостаточное наполнение водохранилища.

Местным акиматом совместно с РГП «Казводхоз» создана специальная группа, которая объезжает крестьянские хозяйства и настоятельно рекомендует аграриям сеять менее влаголюбивые культуры во избежание проблем с поливной водой в вегетативный период.

На итоговой встрече с жителями района Бердибек Сапарбаев заверил, что для обеспечения населенных пунктов питьевой водой будет продолжена работа с международными финансовыми институтами. «Но прежде нужно привести в порядок каналы и водохранилища», - сказал Бердибек Сапарбаев.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч км. Площадь орошаемых земель составляет 114 тыс га.

Напомним, с районами Жамбылской области знакомится глава региона Бердибек Сапарбаев - посещает организации социальной сферы, объекты ЖКХ, крестьянские хозяйства, промышленные предприятия, объекты малого и среднего бизнеса, встречается с местными жителями. Аким области уже побывал в Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском, Таласском, Сарысуском, Байзакском, Жуалынском районах, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.