Жамбылские рестораторы и таксисты помогают эвакуированным жителям Байзакского района

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители Жамбылской области не остаются в стороне от проблем земляков, попавших в беду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в воинской части в Байзакском районе произошло возгорание возле склада боеприпасов, после чего была серия взрывов. Причины устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

С началом взрывов началась эвакуация населения военного городка воинской части, близлежащих сел Базарбай, Байзак, Учбулак, Жанатурмыс, Сарыкемер и других. В Таразе эвакуированные жители населенных пунктов Байзакского района были размещены в специально подготовленных для этого десяти школах и общежитиях пяти колледжей. В настоящее время там остаются 227 человек, большая часть уехала к своим родственникам.

В социальных сетях люди делятся впечатлениями о происшествии.

«Со вчерашней ночи я на связи с родными из аула Байзак и села Сарыкемер, - пишет проживающая сейчас в Нур-Султане корреспондент «Казахстанской правды» Зарина Москау. - Люди начали уезжать из домов после того, как взрывы стали раздаваться чаще и ощущаться сильней. Выбило стекла в домах. Упали ограждения. Примерно тогда же в ватсапах появились аудио и видеосообщения. У кого есть личная машина, начали уезжать. И сразу же после 22.00 в приложении межгород такси начали появляться сообщения от таксистов, готовых БЕСПЛАТНО вывезти жителей области в Шымкент, если есть желающие. Это настоящие люди! В такую минуту не потеряли человечность. Не стали просить тройную цену. А проявили адамгершілік. Но, к сожалению, были и те, кто за то, чтобы от Михайловки до города довезти, просили 4 тысячи, до Шымкента - 25-35 тысяч». (Орфография и пунктуация сохранены).

Не остались в стороне и некоторые рестораторы Тараза, заявившие о своей готовности бесплатно принять эвакуированных.

Как рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» ресторатор Меруерт Лештаева, она предлагала не только кормить эвакуированных, но и разместить людей на своих площадях.

«Я думаю, каждый может помочь тем, что он сам имеет, людям, попавшим в трудную ситуацию. Вот у меня есть кухня, я могу помочь едой. Почему бы это не сделать? Я сама узнала поздно, предлагала рестораны для эвакуации, но людей, видимо, уже разместили по учебным заведениям», - говорит Меруэрт Лештаева.

Меруерт Доненбаева также является владелицей одного из таразских ресторанов.

«Мы это делаем не для кого-то, не для чего-то, - поделилась она. - Просто из человеческих побуждений. Это же не чужие люди, мы должны помогать друг другу. Вот Меруэрт Лештаева уже начала готовить для эвакуированных людей. И я подумала – почему бы нет. Позвонила ей, спросила, что необходимо, чем помочь. Она и сказала, что людей разместили не только в пятой школе и политехе, куда она привозит еду, но и на Сахзаводе еще были человек 20, остались голодными. Был уже почти час ночи, мы с мужем прибежали на работу, приготовили горячее – манты и прочее. Взяли хлеб, воду, салфетки - всё первой необходимости. Поехали на Сахзавод, нас запустили, мы всё быстренько раздали. Люди были немого растерянные, но обрадовались нашему ночному визиту».

А вот что пишут жамбылские пользователи социальных сетей:

- «Истинная суть человека раскрывается в такие моменты. И это переживем. Самое главное, чтобы народ был един. Вместе всегда легче».

- «Только в час испытания можно увидеть кто есть кто. Ужасно, что такое происходит в мирное время, терпения и мужества таразцам, земной поклон тем, кто бескорыстно пришёл на помощь пострадавшим!»

- «Держитесь, братья и сёстры. Несчастье долго не удержится, когда есть добрые и отзывчивые люди!».

Место происшествия в Байзакском районе, где вчера произошло возгорание на складе боеприпасов инженерной базы РГк «Юг» посетила правительственная комиссия по ликвидации последствий пожара и взрывов, созданная по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.

В данное время в регионе ведутся работы по ликвидации последствий взрыва, выявлению причиненных убытков и восстановлению пострадавших объектов. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации в Жамбылской области на сегодняшний день принимают участие порядка двух тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.



Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/pravitel-stvennaya-komissiya-pobyvala-na-meste-chs-v-zhambylskoy-oblasti_a3829423