Жамбылские полицейские изъяли около 100 кг рыбы у браконьера

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Факты браконьерства во время нереста рыбы на водоемах области выявляют и пресекают жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На водохранилище Тасоткель сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Жамбылской области, совместно со специалистами лесного хозяйства «Коскудук», задержали за факт браконьерства 26-летнего жителя Шуского района.

«Задержанный за незаконную ловлю рыбы пользовался электрическим током. Из его лодки было изъято около ста килограммов выловленной рыбы», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Рахимберды Ашкеев.

Отметим, что способ ловли рыбы с помощью электрического разряда считается браконьерским. Рыба, попавшая в зону действия прибора, начинает двигаться в сторону ловца, и ее просто достают сачком. Воздействие мощных электроразрядов отрицательно сказывается на экологии водоёма, так как вылавливают только крупных рыбин, а поражённые током более мелкие рыбины гибнут. Кроме того, в зоне действия электроудочки происходит массовая гибель мальков рыб, отложенной икры, а также множества представителей водяной фауны, без которых невозможна жизнь водоёма. Иногда происходит и гибель рыбаков из-за неосторожного обращения или неисправности электроудочек.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 335 части 3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Назначена экспертиза», - пояснил полковник полиции Рахимберды Ашкеев.

За подобное преступление предусмотрена ответственность в виде штрафа до шести тысяч МРП, либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок от трех до шести лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в регионе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест» с целью не допускать и пресекать факты браконьерства в период нереста рыбы, выявлять правонарушения и экологические преступления, связанные с незаконной добычей, перевозкой и реализацией рыб и рыбных ресурсов.

Всего за время проведения ОПМ «Нерест» выявлено 27 нарушений правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Рыбохозяйственный фонд занимает площадь 27,8 тысячи га. Три четверти водоемов пригодны к рыбохозяйственной деятельности. Преобладающими промысловыми видами рыб в жамбылском регионе являются толстолобик, белый амур, карп, сазан, судак, лещ, краль, вобла.