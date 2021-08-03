Жамбылские крестьянские хозяйства решают проблему дефицита поливной воды

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Кордайском районе аграрии ищут пути решения проблемы недостатка поливной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя отдела сельского хозяйства акимата Кордайского района Адилета Каспакбаева, большой объем водных ресурсов, поступающих в Кордайский район, формируется на территории Кыргызской Республики. Из-за того, что этот год выдался маловодным, во время переговоров с соседями не удалось полностью решить вопрос о пропуске объемов воды, необходимых для нужд района. Поэтому кордайцы теперь ищут новые пути решения водной проблемы.

«В Кордайском районе 39,4 тыс. га орошаемых земель, водосберегающие технологии используются на 12,8 тыс. га. В рамках проекта по совершенствованию системы ирригационного дренажа проводится капитальный ремонт 13 каналов, будет охвачено 44 658 метров ирригационной сети. За счет Европейского банка реконструкции и развития ведется текущий ремонт девяти каналов, проводятся работы по очистке 34,9 км каналов, построен новый канал протяженностью 3,1 км. Благодаря этому можно сэкономить значительный объем воды. В перспективе проблема дефицита поливной воды найдет свое полное решение после планируемого строительства трех водохранилищ», - сказал спикер.

По его словам, на данный момент район получил 45,92 млн кубометров воды по реке Чу. Вода в крестьянские хозяйства подается согласно графику.

Адилет Каспакбаев добавил, что в Кордайском районе проблем с зимовкой скота не ожидается, дефицита кормов не будет.

«Для полноценного проведения зимовки скота необходимо 267 200 тонны сена, план уже выполнен на 98 процентов. Заготовлено 74 200 тонны соломы (67 процентов от запланированного объема), 15 000 тонны сенажа (100 процентов). Сенокос продолжается», - сообщил спикер.

Отметим, что ежегодно до 10% поливных земель в Жамбылской области не осваивается из-за нехватки поливной воды. Причинами называются нестабильность подачи влаги по рекам Талас и Шу, обмеление крупных жамбылских водохранилищ Тасоткель и Терс-Ащибулак, ветхое состояние некоторых водных каналов, потери воды при транспортировке. Из-за дефицита поливной воды крестьянские хозяйства подчас вынуждены уменьшать посевные площади. Так, в южных областях Казахстана периодически возникает проблема нехватки поливной воды. В государственной программе по развитию АПК страны на 2017 - 2021 годы предусмотрены мероприятия по повышению эффективности эксплуатации инфраструктуры гидротехнических сооружений.

В Жамбылской области насчитывается 117 водоемов, пять водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Площадь орошаемых земель составляет 114 тысяч гектаров.