Жамбылские аграрии получат достаточно поливной воды из Кыргызстана в вегетационный период

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В городе Бишкек обсудили вопросы разностороннего сотрудничества Жамбылской области и Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, 30 марта аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с Премьер-Министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым. С казахстанской стороны в переговорах принимали участие вице-министр экологии, геологии, и природных ресурсов РК Сергей Громов и Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Кыргызстане Кайрат Нурпеисов. С кыргызстанской стороны участвовали директор Государственного агентства по водным ресурсам КР Кокумбек Таштаналиев и председатель правления Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

В ходе встречи Бердибек Сапарбаев обозначил важность всесторонней экономической кооперации. Подчеркнул необходимость совместного решения вопросов в транзитно-транспортной, водно-энергетической и инвестиционной сферах.

Развитие сельскохозяйственного кластера Жамбылской области во многом зависит от поставок воды из Кыргызстана по рекам Шу и Талас в вегетационный период, и Казахстан рассчитывает на поддержку в этом вопросе, отметил глава жамбылского региона.

Также особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам стока реки Куркуреусу, три канала которой так и не вошли в перечень объектов межгосударственного водопользования. Отмечено, что уже 15 лет по каналам этой реки вода в Казахстан не поступает.

По итогам встречи кыргызстанская сторона выразила готовность оказать содействие в получении достаточных объемов поливной воды аграриями Жамбылской области в вегетационный период, согласно утвержденному графику и плану.

Премьер-Министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев дал ряд поручений по решению рассмотренных вопросов, в том числе по соблюдению графика поставок воды, а также включению реки Куркуреусу в перечень объектов межгосударственного водопользования.

Напомним, для частичного решения проблемы обеспечения жамбылских аграриев поливной водой накануне в Меркенском районе запущен прошедший реконструкцию Аспаринский гидроузел. Пропускная способность канала выросла с 7 до 9 кубических метров в секунду, прибавилось 1,5 тысячи га орошаемых земель. Кроме того, теперь можно подавать воду на поля Меркенского района не только по каналам системы Аспара, но и по каналу ЗБЧК (западная ветка Большого Чуйского канала) на площади 2,5 тысячи га.

В запуске Аспаринского гидроузла приняли участие глава региона Бердибек Сапарбаев и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сергей Громов. Глава жамбылского региона заверил, что местные власти работают над решением вопроса с поливной водой.

«Наша задача – довести площадь поливных земель до 200-210 тысяч га. В планах – ремонт Тасоткельского водохранилища, строительство еще как минимум трех малых водохранилищ», - отметил Бердибек Сапарбаев.

По данным управления сельского хозяйства Жамбылской области, в регионе насчитывается 117 водоемов, 5 водохранилищ, 13 магистральных каналов общей протяженностью более трех тысяч километров. Площадь орошаемых земель составляет 114 тысяч га.

80% водных объемов Жамбылская область получает от рек, берущих начало на территории Кыргызстана, между Казахстаном и Кыргызстаном действуют обязательства 1983 года о вододелении трансграничных рек. Подписано соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу (Шу) и Талас.