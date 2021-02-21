Жамбылские аграрии осваивают новые виды сельхозкультур

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ ­– Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев рассказал об итогах развития агропромышленного комплекса в 2020 году и задачах на нынешний год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в регионе в 2020 году достигла 735 тысяч га, что на 48 тысяч больше по сравнению с 2019 годом. Из них 179,8 тысячи га - это площадь орошаемых земель. С 359,3 тысячи гектаров зерновых намолочено 817 тысяч тонн зерна, средняя урожайность составила 22,7 центнера с гектара.

«Сельское хозяйство остается основной отраслью экономики региона. И здесь нам есть чем гордиться. Жамбылская область является лидером в республике по производству лука. В прошлом году собрали 691 тысячу тонн лука, что составляет 75 процентов от общего объема производства по стране», - отметил глава региона.

При этом свыше 41 тысячи тонн лука экспортировано в страны ближнего и дальнего зарубежья - в Россию, Ирак, Австралию, Сербию, Турцию, Пакистан, Польшу и страны СНГ.

Для диверсификации посевных площадей проведена производственная посадка малины и клубники с участием турецкой компании. На площади 835 га жамбылскими аграриями впервые посеян озимый рапс.

Кроме того, государству возвращено 81,3 тысячи га неиспользуемых земель сельхозназначения. В рамках «Дорожной карты занятости» отремонтировано десять водохранилищ.

«Хочу отметить положительный эффект от реализации пилотного проекта по повышению доходов сельчан, - подчеркнул аким области. - По пяти направлениям проекта освоено 9,2 миллиарда тенге. В селах, участвующих в пилотном проекте, создано около 600 новых рабочих мест, количество безработных сельчан сократилось вдвое - с 1 129 до 589 человек. Свыше 2,2 тысячи самозанятых и безработных открыли собственное дело. В результате доходы сельчан выросли в 2,5 раза. Используя возвратные средства пилотного проекта, в этом году стоит задача увеличить загруженность молочных и мясоперерабатывающих предприятий на 20 - 30%».