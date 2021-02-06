Жамбылская областная многопрофильная больница полтора века на страже здоровья

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 150-летний юбилей скоро отметит областная больница управления здравоохранения акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старейшее медицинское учреждение региона действует в Таразе с 1873 года. В тот год в Аулие-Атинском уезде открыли первое лечебное учреждение, которое назвали «Приемный покой». В небольшом помещении, взятом внаем, помещалось всего лишь шесть больничных коек. Принимали больных врач, фельдшер и повивальная бабка.

В 20-е годы XX века, в тяжелых условиях борьбы с голодом и эпидемиями, создавалась и укреплялась медицинская служба молодой республики, поставившей целью внедрить всеобщую и бесплатную медицинскую помощь населению. Однако не хватало всего - больниц, аптек, здравпунктов, врачей, фельдшеров, акушерок, оборудования, лекарств.

В Аулие-Атинском уезде (так тогда называлась Жамбылская область) в 1920 году, по некоторым архивным данным, медицинскую помощь оказывали всего лишь семь врачей, 34 фельдшера и помощников лекарей, девять акушерок, один зубной врач, одна сестра милосердия, один провизор и два фармацевта. Но лечебные учреждения появились уже и в селах уезда, а число больничных коек в целом выросло до 180.

Как рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» главный врач медучреждения Абай Нуржанов, хирургическое отделение при Жамбылской областной больнице функционирует более ста лет. Первым хирургом области был Иван Нилович Промонтов, который проработал в Аулие-Атинской городской больнице с 1921 по 1938 годы, принимал активное участие в организации медицинской помощи населению, в борьбе с беспризорностью и улучшении питания населения, готовил медицинские кадры. И. Н. Промонтов оставил яркий след в истории развития хирургической службы Жамбылской области. Старожилы города знали его как прекрасного специалиста, доброго и энергичного врача, который много сделал для народного здравоохранения.

В 1939 году Аулие-Атинский уезд преобразуется в Жамбылскую область. И с этого времени развивается и разрастается областная больница. Окрепла материально-техническая база этого медучреждения, многие отделения были укомплектованы современной для своего времени медицинской аппаратурой. Возводились новые здания и корпуса облбольницы на территории областного центра - терапевтический и хирургический корпуса, консультативная поликлиника, офтальмологический центр и другие. Здесь работали замечательные врачи, высококлассные специалисты, проводившие сложные операции, внедрявшие достижения медицины тех лет в свою практику.

В годы независимости Республики Казахстан Жамбылская областная больница стала крупнейшим медицинским комплексом региона. В ее состав сегодня входят три корпуса - корпус облбольницы, здание онкологии и корпус областного перинатального центра. В 27-ми отделениях работают 1 190 сотрудников. Это отделения кардиологии, кардиохирургии, ревматологии, гематологии, эндокринологии, сосудистой хирургии, проктологии, неонатологии, хирургии, патологии беременности, общей хирургии и другие. Ежегодно оказывается медицинская помощь десяткам тысяч пациентов.

Современные методы лабораторных исследований полностью автоматизированы, цифровизированы и компьютеризированы, что позволяет результаты биохимических анализов, через систему «Damumed», напрямую в электронном виде отправлять в отделение лечащему врачу. Современное оборудование исключает человеческий фактор и хождение за справками. Только по одному анализу крови пациента проводится 22 вида биохимических исследований, которые позволяют врачу в своем компьютере, через систему «Damumed», получить полностью достоверные показатели для лечения пациента. В течение получаса для экстренных больных, поступивших в отделение, готовы результаты анализов.

В областной больнице ведется большая исследовательская работа, организуются научные и научно-практические конференции, семинары. Ежегодно врачи, средние медицинские работники проходят курсы специализации и усовершенствования. Работая в практическом здравоохранении, врачи облбольницы смогли защитить диссертации по медицине. Это доктор медицинских наук, профессор Сагындык Ордабеков, кандидаты медицинских наук Абуталып Аширов, Айгуль Тургунбаева, Саги Бейсенбеков.

Высокий профессионализм, благородство отличают многих работников областной больницы. Врачи старшего поколения хирурги Мукушев Н.У., Пак Н.Р., Овсянников А.С, Константинова Е.Л., терапевты Пономаренко Е.А., Иткина Г.И., акушер-гинеколог Галеева А.Ш., главная медсестра больницы Бородина З.Д., ставшие заслуженными врачами, заслуженными медицинскими работниками республики, служили эталоном, их именами гордится медицинская общественность области.

Много труда для развития и совершенствования медицинской службы Жамбылской области вложили руководившие коллективом в разные годы главные врачи больницы Николай Романович Пак, Надежда Федоровна Рузавина, Турар Сейдуманов, Азимхан Рахимович Кайназаров, Алексей Семенович Овсянников, Сейтхан Абдиев, Саги Зулфухарович Бейсенбеков. Ныне коллектив Жамбылской областной больницы возглавляет Абай Куралбекович Нуржанов

В 2020 ковидном году Жамбылская областная многопрофильная больница была приспособлена под лечение больных коронавирусом.

С 27 июня в корпусе облбольницы по улице Айтиева функционировал инфекционный госпиталь на 300 коек. Круглосуточно самоотверженно работали врачи, практически не выходя за пределы клиники.

7 августа был выписан последний пациент, вылеченный от коронавируса, и закрыт инфекционный госпиталь. В здании провели тщательные дезинфекционные мероприятия.

«За период работы было пролечено 788 пациентов. Здесь было всё необходимое медицинское оборудование, лекарственные средства. Мы смогли предоставить нашим пациентам очень качественную медицинскую помощь. Теперь мы работаем в штатном режиме с оказанием экстренной и плановой помощи населению», - рассказал главный врач медучреждения Абай Нуржанов.