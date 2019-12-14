Жамбылцев наградили в честь Дня независимости

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе, на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Республики Казахстан, 49-ти жамбылцам вручили награды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сцене центрального концертного зала «Баласагун» глава региона Аскар Мырзахметов вручил высокие государственные награды, почетные звания и грамоты жамбылцам, внесшим весомый вклад в социально-экономическое развитие области и страны.

В числе награжденных орденом «Құрмет» - писатель, главный редактор журнала «Жамбыл» Несипбек Даутаев, заместитель главного инженера Жамбылского филиала ТОО «Казфосфат» (НДФЗ) Александр Малыш, поэт, ветеран труда Шырын Мамасерикова, руководитель аппарата акима области Рустем Даулет, председатель правления АО «Таразэнергоцентр» Бакберген Мауленов, аким Мойынкумского района Маден Мусаев, директор Медицинского центра «Мейірім» Гулдара Нурумова, руководитель управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства акимата области Нурлан Алдамжаров, заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации акимата области Сара Мадиева.

Также орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены слесарь-ремонтник цеха №1 завода «Минеральные удобрения» ТОО «Казфосфат» Жексен Акижанов и электрослесарь Красногорской распределительной электрической сети филиала товарищества с ограниченной ответственностью «Жамбыл электр жүйесі» Эдуард Штарк.

Стоит отметить, что среди тех, кто получил орден «Еңбек Даңқы» из рук Главы государства в городе Нур-Султане, есть и житель Тараза осмотрщик-ремонтник вагонов Джамбулского эксплуатационного локомотивного депо «Жамбылское отделение грузовых перевозок» АО «Қазақстан темір жолы - Грузовые перевозки» Николай Хомутенко. Орденом «Достык» II степени награжден житель Тараза, председатель общественного объединения «Татаро-башкирский культурный центр «Айнуры» Амир Халиков. Артист Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева Бахыт Шагырбаев удостоен звания «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері».

Кроме того, на собрании были вручены медали «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», грамоты «Құрмет», благодарственные письма Президента РК и нагрудные знаки «Барыс».

«Казахстан начал свой собственный путь и, благодаря политике Первого Президента страны — Елбасы Нурсултана Назарбаева, получил заслуженное признание мирового сообщества. Каждый год в нашей стране принимают исторические решения для дальнейшего ее развития. Этот год стал еще одним большим шагом на пути к социально-экономическому и общественно-политическому развитию и нашего региона. За 28 лет Независимости наша область внесла большой вклад в достижения страны и реализацию приоритетных стратегических задач. И сегодня можно утверждать, что Жамбылская область встала на путь стабильного развития», - отметил Аскар Мырзахметов.