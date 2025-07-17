Жамбылский пастух украл больше 200 голов скота

По информации пресс-службы Шуского районного суда, в сентябре прошлого года подсудимый устроился пастухов в крестьянское хозяйство в селе Кумозек Шуского района. Работодатель доверил ему для выпаса 645 овец. Первое время мужчина добросовестно исполнял свои обязанности, а спустя полгода в феврале начал злоупотреблять доверием своего начальника. Всего за три месяца с февраля по март текущего года он продал разным лицам в общей сложности 42 овцы и 161 ягненка, полученные средства присвоил и потратил на собственные нужды.

Суд постановил, что вина обвиняемого доказана показаниями сторон, свидетелей и материалами дела. Общий ущерб превысил 7 миллионов тенге. Подсудимый полностью признал свою вину и пообещал, что при наличии возможности возместит ущерб потерпевшему. Потерпевший же, в свою очередь, попросил суд назначит наказание, предусмотренное законом, а также предъявил еще и гражданский иск о взыскании 2,4 млн тенге.

Согласно части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса РК за присвоение или растрату вверенного чужого имущества в крупном размере предусматривает основное наказание в виде ограничения либо лишения свободы сроком от 2 до 7 лет. Учитывая признание вины и раскаяние, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Мужчину взяли под арест в зале суда.

Также судья удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании 2,4 млн тенге.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года задержано порядка 190 скотокрадов.