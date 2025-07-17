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    05:55, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Жамбылский пастух украл больше 200 голов скота

    В Жамбылской области всего за три месяца преступник нанес ущерб на 7 миллионов тенге, за что получил 3 года лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    скот, окот, животные, коровы, лошади, овцы
    Фото: Ризабек Нүсіпбек/Kazinform

    По информации пресс-службы Шуского районного суда, в сентябре прошлого года подсудимый устроился пастухов в крестьянское хозяйство в селе Кумозек Шуского района. Работодатель доверил ему для выпаса 645 овец. Первое время мужчина добросовестно исполнял свои обязанности, а спустя полгода в феврале начал злоупотреблять доверием своего начальника. Всего за три месяца с февраля по март текущего года он продал разным лицам в общей сложности 42 овцы и 161 ягненка, полученные средства присвоил и потратил на собственные нужды.

    Суд постановил, что вина обвиняемого доказана показаниями сторон, свидетелей и материалами дела. Общий ущерб превысил 7 миллионов тенге. Подсудимый полностью признал свою вину и пообещал, что при наличии возможности возместит ущерб потерпевшему. Потерпевший же, в свою очередь, попросил суд назначит наказание, предусмотренное законом, а также предъявил еще и гражданский иск о взыскании 2,4 млн тенге.

    Согласно части 3 статьи 189 Уголовного Кодекса РК за присвоение или растрату вверенного чужого имущества в крупном размере предусматривает основное наказание в виде ограничения либо лишения свободы сроком от 2 до 7 лет. Учитывая признание вины и раскаяние, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Мужчину взяли под арест в зале суда.

    Также судья удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании 2,4 млн тенге.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года задержано порядка 190 скотокрадов.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Жамбылская область
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор
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