Как выгодно приобрести в лизинг сельхозтехнику — опыт жамбылских фермеров

Современная техника в сельском хозяйстве — не роскошь, а необходимость. Тракторы, сеялки, капельное орошение и автоматизированные комбайны не просто заменяют старое оборудование — они увеличивают урожай и облегчают труд.

Обновление парка требует серьезных вложений, но аграриям в этом всегда поможет АО «КазАгроФинанс». Недавно мы побывали на полях одного из активных получателей господдержки — СПК «Агрохолдинг ASPAN» из Байзакского района Жамбылской области.

Фото: Kazinform

— Первую помощь я получил еще в 2007 году — тогда приобрели три трактора. В 2010-м взяли 120 млн тенге на строительство теплицы. В прошлом году с помощью «КазАгроФинанс» обновили технику на 100 млн. Сейчас готовим документы на лизинг в размере 400 млн — на комбайн и десять тракторов, — рассказывает председатель кооператива Саха Манатов.

Почему не взять обычный кредит? Преимущества лизинга очевидны: низкие ставки, длительные сроки и гибкий график погашения.

— За 25 лет «КазАгроФинанс» профинансировал покупку техники на сумму свыше 1,6 трлн тенге, из них 36 млрд — в Жамбылской области. Поддержка растет: в 2021 году объем по всей стране составлял 140 млрд, в прошлом — 228 млрд. В 2025 году планируем довести до 250 млрд, — сообщил заместитель председателя правления Еркебулан Жумжаев.

Фото: Kazinform

До конца года в регионе планируется выдать техники на 7 млрд тенге. Таким образом, более 900 фермеров по всей области получат необходимую поддержку.

— Раньше поступали жалобы на сложность подачи заявок. Поэтому с 2025 года мы внедрили онлайн-систему: фермер загружает часть документов, остальные запрашиваются автоматически в госорганах. Рассмотрение занимает от 1 до 10 дней. После одобрения подписывается договор, и мы закупаем технику. Ее аграрий выбирает всегда сам, а на поля она доставляется всего 30–45 дней, — пояснил Е. Жумжаев.

Самая популярная программа сегодня — «Льготный лизинг» под 5% годовых до 7 лет. Ею пользуются около 90% фермеров. В 2025 году на это направление планируется направить до 250 млрд тенге.

Фото: Kazinform

Таким образом, благодаря поддержке АО «КазАгроФинанс» ежегодно в распоряжение казахстанских фермеров поступают свыше 10 тысяч единиц техники, а ее обновление — это самый надежный способ роста производительности хозяйства.