    08:41, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Жаловалась на боли»: больше недели ищут павлодарку, пропавшую на набережной

    49-летняя Марина Орлова пропала 17 ноября в районе центральной набережной Павлодара. Найти удалось лишь ее куртку и личные вещи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    набережная Павлодара
    Фото: poiskoviki_pavlodara_vita / instagram

    Поисками больше недели занимаются спасатели и волонтеры. По информации активистов, Марина Орлова вышла из дома по проспекту Назарбаева в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел.

    — Во время обследования территории волонтерами обнаружена и извлечена из воды куртка Марины и ее личные вещи. Информация была передана правоохранительным органам и МЧС. Женщина жаловалась на сильные головные боли и пропала. Мы не исключаем, что ей могло стать плохо, — пишут волонтеры отряда «VITA».

    Тем временем, в ДЧС Павлодарской области рассказали, что за период поисков выполнен значительный объем работы. Обследована береговая линия от центральной набережной города до села Павлодарское.

    — Проведен визуальный осмотр правого и левого берегов. Акватория реки Иртыш изучена с применением эхолота, подводного дрона «Гном» и воздушного дрона. Пешие поисковые группы прошли более 52 километров, по воде обследовано около 178 километров, — сообщили в ДЧС региона.

    Вместе с тем, водолазы выполнили 8 погружений. Поиски продолжаются.

    Напомним, ранее в Павлодарской области рыбаки на машине скатились в воду и в итоге утонули

