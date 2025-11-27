«Жаловалась на боли»: больше недели ищут павлодарку, пропавшую на набережной

Поисками больше недели занимаются спасатели и волонтеры. По информации активистов, Марина Орлова вышла из дома по проспекту Назарбаева в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел.

— Во время обследования территории волонтерами обнаружена и извлечена из воды куртка Марины и ее личные вещи. Информация была передана правоохранительным органам и МЧС. Женщина жаловалась на сильные головные боли и пропала. Мы не исключаем, что ей могло стать плохо, — пишут волонтеры отряда «VITA».

Тем временем, в ДЧС Павлодарской области рассказали, что за период поисков выполнен значительный объем работы. Обследована береговая линия от центральной набережной города до села Павлодарское.

— Проведен визуальный осмотр правого и левого берегов. Акватория реки Иртыш изучена с применением эхолота, подводного дрона «Гном» и воздушного дрона. Пешие поисковые группы прошли более 52 километров, по воде обследовано около 178 километров, — сообщили в ДЧС региона.

Вместе с тем, водолазы выполнили 8 погружений. Поиски продолжаются.

Напомним, ранее в Павлодарской области рыбаки на машине скатились в воду и в итоге утонули.