28 Июля 2022 19:22

Жалобы на тараканов и крыс участились в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что в последнее время все чаще поступают массовые обращения от жителей города на наличие крыс, мышей, тараканов, клопов, комаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы в настоящее время проводит профилактическую дератизацию. На территории города и в частных домавладениях дератизация должна проводиться два раза в год, в весенний и осенний периоды. По всем вопросам, связанным с грызунами, необходимо обратиться в управление или в районный акимат по месту жительства», - отметили в департаменте санэпидконтроля.

В соответствии с пунктом 1 статьи 107 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», физические и юридические лица обязаны проводить дезинсекционные и дератизационные работы в местах своего проживания. Для этого следует обратиться в специализированные дезинфекционные организации города, которые осуществляют работу по борьбе с вредителями.

«В многоэтажных домах работы по уничтожению грызунов должны проводиться один раз в квартал кооперативами собственников квартир в подвалах, подъездах, чердаках жилых домов, мусорных урн и вокруг них, а также в канализационных колодцах путем найма дезинфекционных организаций. Затраты на эти работы включены в оплату коммунальных услуг», - пояснили в ДСЭК.

По данным департамента, жители многоэтажных домов имеют полное право требовать от управления КСК своевременного и эффективного выполнения этой работы. В случае неисполнения председателем КСК своих обязанностей, жители имеют право переизбрать его на общем собрании жильцов или решить вопрос в судебном порядке.

Фото из открытых источников







