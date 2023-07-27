Жалобы на сыпь после купания в реке в области Жетысу: санврачи дали пояснения

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу прокомментировали информацию о появлении кожных высыпаний у отдыхающих после купания в реке Каратал, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Местные активисты сообщили, что у многих жителей наблюдается покраснение кожи и зуд после купания в реке Каратал. Они обратились за комментарием в ДСЭК.

«На санитарно-химические показатели отобраны 36 проб, на микробиологические анализы - 36 проб, на паразитологические показатели - 12 проб воды. Все показатели соответствуют требованиям гигиенических нормативов. Также 20 июля на реке Каратал специалисты отобрали пробы на вирусные гепатиты и ротовирусные заболевания, результаты анализа отрицательные», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

В департаменте в случае возникновения сыпи на теле или иных симптомов заболеваемости просят обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту прикрепления и не заниматься самолечением.