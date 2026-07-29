Жалобы от учителей частных школ участились в Кызылординской области

Так, коллектив школы «Orda School» в областном центре сообщил на странице «Критика Қызылорда» в социальной сети Instagram о том, что они не могут получить очередной трудовой отпуск.

— Не выплачиваются отпускные из средств, которые были перечислены Правительством. Сказали: «Выплатим до 20 июля», и мы поверили, а 17 июля учредитель ответил, что у него «много долгов, не дам». Мы ему поверили. У нас есть кредиты, нужно кормить семью, планировали лечение. В августе никогда не платили зарплату. Если выступим против — выгонят с работы, — говорится в сообщении.

На обращение учителей ответило областное Управление образования.

— 19-25 февраля были приняты заявки на электронной платформе «Орта білім», разработанной Министерством финансов Республики Казахстан в январе-феврале 2026 года для приема заявок на государственный заказ от частных школ. Со школами «Orda School», соответствующими требованиям, установленным в пилотном проекте, были подписаны обязательства по размещению государственного заказа на январь-май. В соответствии с фактически выполненными работами и численностью ученического контингента деньги были полностью выплачены, — сообщили в Управлении.

В ведомстве отметили также, что этот вопрос определяется по срокам размещения государственного заказа.

Департамент Комитета государственной инспекции труда по Кызылординской области подтвердил, что количество жалоб, связанных с частными школами, увеличилось. Таких обращений за шесть месяцев 2026 года стало на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

— Наши инспекторы проверяют и выдают предписания. До суда они осуществляют сопровождение, держат ситуацию под наблюдением. Накладываются штрафы. Если штраф не уплачен своевременно, наше право на дальнейшее требование ограничено. После этого решает суд. Вообще, каждый сотрудник, права которого нарушены, может сразу обращаться в суд. Если материал поступает в суд, то в дело не могут вмешиваться ни государственная инспекция труда, ни прокуратура, никакой другой государственный орган. Мы будем только ждать приговора по уголовному делу, — сказал руководитель Департамента Бектемир Жумагулов.

Главный государственный инспектор труда области отметил, что записи в социальных сетях не могут быть основанием для проведения проверки. Для этого нужно обратиться в Департамент с заявлением или прийти на личный прием к руководителю.

Следует отметить, что только в этом году в стране лишились лицензий 22 частные школы. Основные причины — несоблюдение образовательных стандартов и несоответствие требованиям законодательства в сфере образования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменяются требования к деятельности частных школ.