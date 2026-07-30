Сотрудники отделения реабилитации горбольницы пожаловались на жару в кабинетах в Рудном

Обращение сотрудников отделения восстановительного лечения и реабилитации Рудненской городской многопрофильной больницы, в котором говорится о высокой температуре в кабинетах и отсутствии стационарных кондиционеров, накануне появилось в социальных сетях. В медучреждении прокомментировали изложенную в публикации информацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники отделения восстановительного лечения и реабилитации пожаловались на высокую температуру в кабинетах, отсутствие стационарных кондиционеров и, по их словам, неудовлетворительную работу вентиляции. Также они заявили, что ранее неоднократно обращались к руководству с просьбой решить проблему.

В Рудненской городской многопрофильной больнице заявили, что изложенная в публикации информация «не в полной мере соответствует действительности». По данным администрации больницы, руководство было осведомлено о ситуации. После обращения сотрудников директор лично посетил отделение и взял вопрос на контроль.

В больнице пояснили, что из-за длительных процедур государственных закупок было принято решение привлечь социальную помощь местного комбината «ССГПО». В результате:

14 июля в отделении установили первый напольный кондиционер;

24 июля дополнительно передали еще один напольный кондиционер и три вентилятора;

29 июля установлен третий напольный кондиционер.

Как отметили в больнице, оборудование размещено преимущественно в кабинетах, где находятся маленькие пациенты, с соблюдением требований безопасности.

Также в медучреждении сообщили, что занятия с детьми проходят строго по графику — преимущественно индивидуально либо в небольших группах до трех человек, поэтому большого скопления пациентов в кабинетах нет.

По информации администрации, за весь период случаев перегрева или ухудшения состояния пациентов, связанных с высокой температурой воздуха, зарегистрировано не было. Для сотрудников отделения введен сокращенный рабочий день.

Вместе с тем в больнице подтвердили, что потребность в дополнительных кондиционерах сформирована. Их приобретение запланировано, однако закуп будет проводиться в соответствии с требованиями законодательства о государственных закупках, что требует времени.

Кроме того, там сообщили, что в 2026 году завершен текущий ремонт бассейна, который в ближайшее время начнет работу.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав РК начал проверку республиканской психбольницы после жалоб пациентов.