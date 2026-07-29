Минздрав РК начал проверку республиканской психбольницы после жалоб пациентов

Министерство здравоохранения РК начало комплексную проверку Республиканской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением после появления в СМИ и социальных сетях жалоб на условия содержания пациентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По поручению министра здравоохранения Комитет медицинского и фармацевтического контроля проведет комплексную проверку деятельности учреждения.

Специалисты изучат медицинскую документацию, организацию лечебного процесса, условия пребывания пациентов, действия должностных лиц, а также соблюдение прав граждан, находящихся на лечении. К проверке также привлекут уполномоченные государственные органы в пределах своей компетенции, включая органы прокуратуры и Уполномоченного по правам человека.

По итогам проверки будет дана объективная оценка всем изложенным фактам. В случае выявления нарушений Министерство здравоохранения примет исчерпывающие меры реагирования, а виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В Минздраве отметили, что речь идет о единственном в стране специализированном медицинском учреждении такого профиля. Здесь проходят лечение пациенты, в отношении которых судом приняты вступившие в законную силу решения о применении принудительных мер медицинского характера.

Учреждение одновременно оказывает специализированную психиатрическую помощь людям с тяжелыми психическими расстройствами и обеспечивает исполнение судебных решений с соблюдением повышенных требований безопасности. По данным министерства, более 80% пациентов учреждения совершили тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.

В больнице действует особый лечебно-охранительный режим, который включает комплекс медицинских, организационных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности пациентов, медицинских работников и общества, а также создание условий для лечения, реабилитации и восстановления психического здоровья.

Ранее сообщалось, что 69 перинатальных центров Казахстана проверят на соблюдение инфекционного контроля.