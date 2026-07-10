Какие нарушения выявили при проверке рынков в Астане

В Астане по итогам проверок торговых рынков выявлены нарушения требований законодательства, владельцам объектов выданы предписания об устранении, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Астане завершил внеплановые проверки ряда торговых рынков столицы. Контрольные мероприятия прошли на объектах «Улжан», «Алтай», «Сарыарка», «Алаш» и «Шарын».

Как сообщили в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан, в ходе проверок были установлены нарушения требований Закона РК «О регулировании торговой деятельности», правил внутренней торговли, а также национальных стандартов.

По итогам контрольных мероприятий владельцам рынков направили предупреждения и выдали обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений. После завершения установленного срока специалисты департамента проведут проверку исполнения требований, по результатам которой будут определены дальнейшие меры в рамках действующего законодательства.

В ведомстве отметили, что проверки связаны с окончанием переходного периода, который государство предоставило владельцам торговых объектов для модернизации рынков и приведения их в соответствие с новыми требованиями.

— Важно помнить, что и арендатор, и продавец работают ради покупателя. Поэтому уже пора всерьез задуматься о его комфорте. Чем удобнее и приятнее будут условия для потребителей, тем активнее будет торговля на рынках, — отметил руководитель департамента торговли и защиты прав потребителей по городу Астана Еркебулан Тагашев.

С января 2026 года в полном объеме вступили в силу требования пункта 2-2 статьи 10 Закона РК «О регулировании торговой деятельности». Согласно нормам, универсальные торговые рынки в столице, городах республиканского и областного значения с населением более 100 тысяч человек должны работать в стационарных торговых объектах. Использование открытых нестационарных конструкций как основного формата торговли больше не допускается.

— До 31 декабря 2025 года владельцам рынков была предоставлена возможность завершить модернизацию и переоборудование объектов. Для координации этой работы была утверждена дорожная карта модернизации торговых рынков. В городе Астане в нее были включены семь рынков: «Улжан», «Алтай», «Шанхай (Көк Базар)», «Сарыарка», «Центральный рынок», «Алаш» и «Шарын», — отметили в Минторговли и интеграции РК.

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