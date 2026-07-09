22 случая незаконного назначения пенсий выявили в Астане

В Астане с начала года выявили 22 случая незаконного назначения пенсионных выплат, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил руководитель столичного департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Аскар Аймагамбетов.

— За первое полугодие 2026 года в ходе проверки в Астане выявлено 22 случая незаконного назначения пенсионных выплат на общую сумму 2,9 млн тенге. На сегодняшний день в республиканский бюджет уже возвращено более двух миллионов тенге, — сообщил Аскар Аймагамбетов во время брифинга в РСК.

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По данным ведомства, в настоящее время в столице пенсионные выплаты получают более 157 тысяч человек. Глава департамента также напомнил, что при оформлении пенсии гражданам необходимо предоставлять только достоверные сведения и соблюдать требования законодательства.

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