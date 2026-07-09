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    Казахстанцам объяснили, что делать при ошибках в трудовой книжке

    Казахстанцы могут подтвердить трудовой стаж архивными справками или в судебном порядке, если в трудовой книжке отсутствуют печати, имеются исправления или другие неточности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанцам объяснили, что делать при ошибках в трудовой книжке
    Фото: migracia.kz

    Об этом на брифинге в РСК рассказал руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Астане Аскар Аймагамбетов.

    - Трудовой стаж для назначения пенсионных выплат за период до 1 января 1998 года подтверждается трудовой книжкой. Кроме того, при назначении базовой пенсии учитываются периоды, за которые производились обязательные пенсионные взносы. Если в трудовой книжке имеются исправления, неточности или отсутствуют необходимые записи, гражданину необходимо подтвердить трудовой стаж другими документами, - пояснил Аскар Аймагамбетов.

    Он отметил, что на практике нередко встречаются случаи, когда при заполнении трудовых книжек кадровыми службами были допущены ошибки: не указаны номер или дата приказа, отсутствуют печати организации либо имеются неточности в их оттисках.

    В таких ситуациях подтвердить трудовой стаж можно архивной справкой. Если же в трудовой книжке имеются существенные несоответствия, стаж может быть установлен в судебном порядке путем установления юридического факта.

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане планируют отказаться от бумажных трудовых книжек и полностью перевести учет трудовой деятельности граждан в цифровой формат.

    Закон и право Пенсионеры Пенсия Трудоустройство
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор