Казахстанцам объяснили, что делать при ошибках в трудовой книжке

Казахстанцы могут подтвердить трудовой стаж архивными справками или в судебном порядке, если в трудовой книжке отсутствуют печати, имеются исправления или другие неточности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом на брифинге в РСК рассказал руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Астане Аскар Аймагамбетов.

- Трудовой стаж для назначения пенсионных выплат за период до 1 января 1998 года подтверждается трудовой книжкой. Кроме того, при назначении базовой пенсии учитываются периоды, за которые производились обязательные пенсионные взносы. Если в трудовой книжке имеются исправления, неточности или отсутствуют необходимые записи, гражданину необходимо подтвердить трудовой стаж другими документами, - пояснил Аскар Аймагамбетов.

Он отметил, что на практике нередко встречаются случаи, когда при заполнении трудовых книжек кадровыми службами были допущены ошибки: не указаны номер или дата приказа, отсутствуют печати организации либо имеются неточности в их оттисках.

В таких ситуациях подтвердить трудовой стаж можно архивной справкой. Если же в трудовой книжке имеются существенные несоответствия, стаж может быть установлен в судебном порядке путем установления юридического факта.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане планируют отказаться от бумажных трудовых книжек и полностью перевести учет трудовой деятельности граждан в цифровой формат.