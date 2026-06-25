Учет трудового стажа полностью оцифруют в Казахстане

В Казахстане планируют отказаться от бумажных трудовых книжек и полностью перевести учет трудовой деятельности граждан в цифровой формат. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, бумажные трудовые книжки уже утратили свою актуальность в условиях цифровизации государственных услуг.

— Мы планируем отказаться от бумажных трудовых книжек. Считаем, что это уже прошлый век. В эпоху развития искусственного интеллекта трудовые книжки должны уйти в прошлое, — заявил Ербол Туякбаев.

Он отметил, что необходимая информация о трудовой деятельности граждан уже содержится в государственных информационных системах, а данные работодателей оцифрованы.

Как сообщил вице-министр, с 2027 года в стране начнется поэтапный переход на электронные трудовые договоры, что позволит полностью отказаться от бумажного формата трудовых книжек.

— Человек не должен думать о том, где хранится его трудовая книжка, потерялась она или нет. Все эти данные должны находиться в системе, как водительские удостоверения и другие документы, — подчеркнул он.

В Министерстве труда рассчитывают, что переход на цифровой формат позволит упростить подтверждение трудового стажа и повысить удобство получения государственных услуг для граждан.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения РК разъяснили порядок учета трудового стажа индивидуальных предпринимателей при назначении пенсионных выплат.