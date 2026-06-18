Не только годы работы: как ИП в Казахстане учитывают стаж для пенсии

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК разъяснили порядок учета трудового стажа индивидуальных предпринимателей при назначении пенсионных выплат, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в ведомстве в ответе на депутатский запрос, при исчислении размера государственной базовой пенсионной выплаты учитываются трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Согласно действующим правилам, если индивидуальный предприниматель за соответствующий налоговый период уплатил ОПВ в размере не менее установленной годовой суммы, этот период засчитывается как полный календарный год участия в пенсионной системе.

В случае если сумма фактически перечисленных взносов меньше установленного годового размера, период участия определяется пропорционально объему уплаченных средств.

— Таким образом, учет стажа участия в пенсионной системе осуществляется исходя из полноты и объема уплаченных обязательных пенсионных взносов, — говорится в ответе министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева.

В министерстве отметили, что такой порядок применяется к периодам уплаты ОПВ индивидуальными предпринимателями с 1998 года по июль 2006 года с учетом особенностей законодательства, действовавшего в тот период.

Кроме того, с учетом постановления Правительства от 15 марта 1999 года при перечислении пенсионных взносов после 1 июля 2006 года в системе учитывается месяц, предшествующий месяцу фактического перечисления платежа.

Также законодательством предусмотрена возможность возврата ошибочно перечисленных обязательных пенсионных взносов с последующим их перечислением за соответствующие периоды.

В Минтруда подчеркнули, что вопросы учета трудового стажа и периодов участия в пенсионной системе, в том числе в отношении субъектов малого предпринимательства за 1998–2011 годы, урегулированы действующим законодательством.

Вместе с тем ведомство сообщило, что не располагает данными о количестве субъектов малого предпринимательства, которые в рассматриваемый период уплачивали пенсионные взносы и другие социальные платежи с различной периодичностью.

В министерстве отметили, что администрирование соответствующих платежей и ведение информационных ресурсов относятся к компетенции иных государственных органов. В связи с этим предоставить достоверные сведения по данному вопросу не представляется возможным.

Ранее Аскарбек Ертаев доложил Президенту о поддержке лиц с инвалидностью и рынке труда.