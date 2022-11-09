Жалоб на отсутствие лекарств в Алматы нет - Комитет фармконтроля
На брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы один из журналистов заявил, что в городе валидол можно найти только в центральной аптеке.
«На сегодняшний день жалоб на отсутствие тех или иных лекарственных препаратов к нам в департамент не поступало. Насколько я знаю, у нас несколько производителей валидола - это украинские, российские производители. По поводу валидола мы еще будем выяснять. Но такой информации у нас нет», - ответил Мурат Мухамедьяров.
По словам спикера, когда-то были перебои с поставками цитрамона.
«Я хочу сказать, что в случае отсутствия препаратов у нас есть аналоги. Бывает такое, когда действующие вещества, которые необходимы для лечения определенной болезни, присутствуют в составе комбинированных лекарств. Поэтому я рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы он подобрал вам заменяющие лекарства при отсутствии того или иного препарата», - сказал Мурат Мухамедьяров.