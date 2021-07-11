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    10:05, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Жалгас Жумагулов выиграл свой первый бой в UFC

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (13-5) одержал первую победу в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где сразился с американцем Джеромом Риверой (10-5). Бой в наилегчайшем весе был запланирован на три раунда и закончился победой Жумагулова удушающим приемом в первом раунде.

    Таким образом, для Жалгаса Жумагулова эта победа стала четырнадцатой в его профессиональной карьере и первой в UFC: два предыдущих боя в промоушне он проиграл — бразильцу Раулиану Пайве (20-3) и шведу Амиру Альбази (14-1) — обоим единогласным решением судей.

    Что касается Джерома Риверы, то он потерпел шестое поражение в карьере и третье в UFC — он проиграл все три поединка в промоушне.



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