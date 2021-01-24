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    09:05, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Жалгас Жумагулов проиграл второй бой в UFC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (13-4) провел свой второй поединок в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ). На «Бойцовском острове» казахстанец сразился со шведом Амиром Альбази (13-1). Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Альбази единогласным решением судей.

    Таким образом, Амир Альбази одержал свою четырнадцатую победу в карьере и вторую в UFC. Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение.
    Напомним, 32-летний казахстанский боец дебютировал в крупнейшем UFC в июне прошлого года: он спорно проиграл решением судей бразильцу Раулиану Пайве (20-3).




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