Жалгас Жумагулов проиграл второй бой в UFC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов (13-4) провел свой второй поединок в UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ). На «Бойцовском острове» казахстанец сразился со шведом Амиром Альбази (13-1). Бой в наилегчайшем весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Альбази единогласным решением судей.

Напомним , 32-летний казахстанский боец дебютировал в крупнейшем UFC в июне прошлого года: он спорно проиграл решением судей бразильцу Раулиану Пайве (20-3).





Таким образом, Амир Альбази одержал свою четырнадцатую победу в карьере и вторую в UFC. Жалгас Жумагулов потерпел пятое поражение.