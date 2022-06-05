01:44
5 Июня 2022 00:39
Жалгас Жумагулов проиграл четвертый бой в UFC
ЛАС-ВЕГАС. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боец Жалгас Жумагулов (14-6) провел свой пятый поединок в UFC: он выступил на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Его соперником был американский файтер Джефф Молина (10-2). Бой в наилегчайшем весе был запланирован на три раунда и закончился победой Молины раздельным решением судей.
Таким образом, Джефф Молина одержал одиннадцатую победу в своей профессиональной карьере в смешанных единоборствах, а Жалгас Жумагулов потерпел седьмое поражение. Для 33-летнего казахстанца это поражение стало уже четвертым в UFC (он одержал в крупнейшем промоушне всего одну победу).
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