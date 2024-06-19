О находке уникальной исторической реликвии, в рукописи которой упоминается имя Жалантоса Бахадура (1576-1656) — выдающегося военачальника и почитаемого национального героя в Казахстане и Узбекистане, рассказал глава американской компании «Victorin’s Art and Auctions» Анвар Викторин в интервью собственному корреспонденту агентства Кazinform.

Эксперт по антиквариату и раритетам, в том числе Центральной Азии, Анвар Викторин сообщил, что в его коллекцию попала древняя рукопись XVI века — трактат об основных догмах Ислама, которая была частью большой коллекции знаменитого османского писателя Мустафы Иззет.

В результате проведенных экспертиз в феврале 2024 года двумя российскими институтами: «ФГБУН Института восточных рукописей РАН» и «Международным российско-иранским центром РГТУ» установлена подлинность книги и дана оценка «Представленная рукопись является несомненной исторической реликвией и представляет значительную ценность».

В экспертном заключении указано, что на обороте последнего листа рукописи находится оттиск миндалевидной печати с надписью: «Имам Кули Бахадур-хан», что свидетельствует о принадлежности рукописи библиотеке аштарханидского (джанидского) правителя Имамкули хана (1582–1644 гг.), правившего в Бухаре в 1611–1642 годы. Печать проставлена рядом с именем Имамкули хана в соответствии с эпистолярной традицией ханской канцелярии. Ниже печати указано имя эмира Самарканда Жалантос Бахадура с датой 1021 года (1612–1613 годы) и надпись, в которой отмечено, что он прославился военными талантами и организационными способностями, за что получил титул эмира от правителя Аштарханидов.

Фото: Рустем Кожыбаев/ Kazinform

Содержание рукописи изложено на древнем персидском языке 16 века, и имя Жалантос Бахадура в недословном переводе на русский язык звучит как Ялантуш Бахадур.

Необходимо обратить внимание на две красные строчки. Первая - это имя Имамкули хана, главы Бухары. Во второй красной строке написано имя Жалантоса Бахадура. Ученые объяснили, что всегда было положено писать имя хана красным почерком, чтобы ярко выделять его имя во всех рукописях, но интересный факт, что Имамкули хан распорядился, чтобы имя Жалантос Бахадура также было написано красными чернилами. Это означает, что хан считал Бахадура равным себе и повысил его до уровня хана, т. е. Жалантос Бахадур был полноценным управляющим во всем ханстве.

— Указанная рукопись открывает нам еще один неоспоримый факт: Жалантос Бахадур сыграл важную роль в истории узбекского Бухарского ханства. Он помог Имамкули хану встать на престол, последний вознаградил его за это титулом эмира Самарканда. В книге описывается похвальное стихотворение, адресованное Жалантосу батыру, — отметил Анвар Викторин.

Для проверки оригинальности надписи в декабре 2023 года была проведена химическая и технологическая экспертизы в «Центре судебных экспертиз Государственного социально-гуманитарного университета» и ГБУК «Московского музея современного искусства» г. Москвы и установлено, что применяемые чернила и волокна льна бумажных страниц соответствуют применяемым материалам во второй половине XVI и первой половине XVII веков.

На сегодняшний день негласно сохраняется исторический спор об этнической принадлежности знаменитого батыра.

Так, к выдающейся личности Жалантос Бахадура проявляет большой интерес узбекская сторона.

В начале года в Узбекистане был снят широкомасштабный исторический художественный фильм о великом полководце Бахадур хане, презентация которого уже состоялась.

В Казахстане Жалантос Бахадура также считают народным героем. Ему возведены памятники в Кызылорде, Актобе и Туркестанской области.

— Почему эта рукопись интересна для Казахстана, потому что Жалантос Бахадур был этническим казахом, родным братом дедушки Айтеке би из рода Алшын Младшего жуза, выходцем из современной Кызылорды — отметил Анвар Викторин.

Специалисты и ученые считают, что Жалантос Бахадур перекочевал на территорию Бухарской империи, т. к. 400 лет назад не было четкого разделения между этносами, и существовали родовые объединения, входившие в различные ханства.

— Жалантос Бахадур был этническим казахом, казахским батыром, который вписал свое имя на века, как правитель и военачальник во время службы Бухарскому ханству. Поэтому он без сомнения является историческим героем наших двух народов, — резюмировал Анвар Викторин.

Известно, что Жалантос Бахадур защищал Бухарское ханство, а также он оказывал помощь и защиту казахам в войне против джунгар в 1643 и 1646 годах.

Таким образом, найденная реликвия подтверждает историческую важность фигуры Жалантоса Бахадура, которая способствовала объединению народов Узбекистана и Казахстана в далекие времена предков.