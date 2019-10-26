Памятник Жалантос Бахадуру открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошли мероприятия, посвященные памяти известного полководца, батыра, эмира Самарканда Жалантос Бахадур Сейткулулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном открытии памятника герою приняли участие известные актюбинцы, потомки батыра, интеллигенция, ученые из Турции, Азербайджана, России, Узбекистана.

Памятник был создан на средства благотворительного фонда «Жалаңтөс Баһадүр Сейітқұлұлы». Авторами статуи, изображающей скачущего на коне полководца, являются скульптуры Тохтар Ермеков и Женис Жубанкосов.

«Открытие памятника - это дань уважения великому батыру. Жалантос Бахадур - известный полководец, стратег, государственный деятель и великая личность. Он активно участвовал во многих решающих битвах и прославился своими героическими подвигами», - отметил аким области Ондасын Уразалин.

Лауреат премии «Дарын» акын Светкали Нуржан отметил, что Жалантос Бахадур оставил неизгладимый след в истории.

«Данный памятник способен возродить дух не только одного племени, но и целого народа. Пусть Жалантос Бахадур станет началом духовного возрождения казахов», - сказал он.

Затем в университете им. С.Баишева прошла научно-практическая конференция «Ұлы даланың Ұлы есімдері: Жалаңтөс Баһадүр және түркі дүниесі», а в Центре искусств - республиканский айтыс акынов.