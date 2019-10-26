+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 7 °С
Алматы: 6 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Памятник Жалантос Бахадуру открыли в Актобе

26 Октября 2019 20:54
Поделиться:
Памятник Жалантос Бахадуру открыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошли мероприятия, посвященные памяти известного полководца, батыра, эмира Самарканда Жалантос Бахадур Сейткулулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Памятник спасателям открыли в Актобе
Памятник погибшим полицейским установили в Костанайской области Памятник прославленной летчице Хиуаз Доспановой установили в Атырау В Атырау установили памятник нефтянику Сафи Утебаеву

В торжественном открытии памятника герою приняли участие известные актюбинцы, потомки батыра, интеллигенция, ученые из Турции, Азербайджана, России, Узбекистана.

Памятник был создан на средства благотворительного фонда «Жалаңтөс Баһадүр Сейітқұлұлы». Авторами статуи, изображающей скачущего на коне полководца, являются скульптуры Тохтар Ермеков и Женис Жубанкосов.

«Открытие памятника - это дань уважения великому батыру. Жалантос Бахадур - известный полководец, стратег, государственный деятель и великая личность. Он активно участвовал во многих решающих битвах и прославился своими героическими подвигами», - отметил аким области Ондасын Уразалин.

Лауреат премии «Дарын» акын Светкали Нуржан отметил, что Жалантос Бахадур оставил неизгладимый след в истории.

«Данный памятник способен возродить дух не только одного племени, но и целого народа. Пусть Жалантос Бахадур станет началом духовного возрождения казахов», - сказал он.

Затем в университете им. С.Баишева прошла научно-практическая конференция «Ұлы даланың Ұлы есімдері: Жалаңтөс Баһадүр және түркі дүниесі», а в Центре искусств - республиканский айтыс акынов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область, История Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив