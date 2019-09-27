Жакып Асанов посетил с рабочим визитом Туркестанскую область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Верховного суда РК Жакып Асанов прибыл в Туркестанскую область с рабочим визитом и вместе с главой региона Умирзаком Шукеевым посетили общественную приемную областного филиала партии «Nur Otan», открытую в формате «Open Space», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Во время встречи первый заместитель председателя областного филиала партии Бейсен Тажибаев выступил с докладом о проводимой работе в регионе.





Отмечается, общественная приемная в таком формате была открыта в Туркестане по инициативе акима области У. Шукеева. За десять дней в общественную приемную уже обратились 184 граждан.





Также Председатель Верховного Суда РК ознакомился с работой Проектного офиса. На сегодняшний день реализуется 2326 проектов.





Кроме того, по инициативе акима области Умирзак Шукеева была создана нормативная база проектного офиса. Главная задача – внедрение современных проектных подходов в систему государственного управления с практическим применением. Ознакомившись с работой учреждения, главный судья страны отметил необходимость увеличить количество подобных офисов, и в дальнейшем привлечь молодежь к разработке более крупных проектов.

Наряду с этим Жакып Асанов и Умирзак Шукеев приняли участие в церемонии заложения капсулы на месте строительства здания областного суда. Согласно плану, строительство объекта будет завершено в 2021 году.







