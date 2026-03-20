Экс-замакима ВКО Жаксылык Омар признал в суде получение взятки в 6 млн тенге
В Усть-Каменогорске состоялось первое судебное заседание по делу бывшего первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Жаксылыка Омара, передает корреспондент агентства Kazinform.
Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Подсудимому предъявлены обвинения по статьям, связанным с мошенничеством и получением взятки.
По версии обвинения, Жаксылык Омар может быть причастен к хищению денежных средств, полученных от реализации автомобиля, находившегося на балансе государственного учреждения. Кроме того, следствие считает, что он получил от предпринимателя взятку в размере нескольких миллионов тенге.
В ходе судебного заседания подсудимый признал вину.
— В начале февраля я получил 6 миллионов тенге от заместителя акима города А. Маулетханова. Он должен был передать 20 миллионов, но сказал, что будет давать частями. Я согласился. Сожалею о содеянном, — заявил Жаксылык Омар в суде.
Рассмотрение дела продолжается.
Напомним, замакима ВКО Жаксылыка Омара задержали в феврале этого года.