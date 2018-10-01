Жакип Асанов предложил пять мер по улучшению судебной системы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Верховного суда Жакип Асанов в целях улучшения судебной системы предложил пять срочных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, планируется сосредоточить суды на делах, где есть реальные споры и конфликты. Во-вторых, снизить конфликтность в обществе, эффективно используя потенциал примирения. В-третьих, ввести административную юстицию, что улучшит качество сервиса государственного сектора. В-четвертых, чтобы судья полноценно разобрался по каждому спору и вынес справедливое решение необходимо судью наделить правом на процессуальную активность. И последнее, правосудие надо сделать предсказуемым на основе цифровой аналитики», - сказал Ж.Асанов в ходе работы международной конференции «Механизмы разрешения инвестиционных и коммерческих споров в Казахстане и странах ОЭСР».

Председатель Верховного суда подчеркнул, что эффективная реализация предложенных пяти мер зависит от совместной работы Верховного суда, Парламента, Правительства, государственных органов, а также бизнес-сообщества.

«Результаты этих мер обеспечат и качество правосудия, и инвестиционную привлекательность страны, и рост экономики, а это в конечно итоге улучшит благосостояние наших людей», - добавил он.

Также Ж. Асанов напомнил, что в Верховном суде была создана коллегия по инвестиционным спорам. В текущем году коллегия рассмотрела 50 гражданских споров, из них 33% решены в пользу инвесторов.

«Мы меняем стереотип, что суд всегда поддержит государственный орган, а не частную компанию. В тоже время, Глава государства в Послании сказал, что нет самого главного - высокого доверия к судам. В этой связи Верховный суд совместно с Правительством до конца года разработает комплекс мер для повышения доверия к судам. Там будут вопросы качества судейских кадров, независимости и ответственности, прозрачности и финансирования судов», - отметил председатель Верховного суда.