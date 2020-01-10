Жабай Калиев: Наследие Абая – школа разумного патриотизма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наследие Абая – школа разумного патриотизма. Такое мнение высказал начальник отдела Института истории государства Министерства образования и науки РК Жабай Калиев, комментируя статью Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главной особенностью статьи Касым-Жомарта Токаева ученый назвал то, что автор свои мысли о великом поэте и философе связывает с требованиями современности. Президент подчеркивает, что мир сегодня быстро меняется, и возникают новые задачи. Настало время, когда добиться успеха, добиться преимущества можно только умом и знанием. Для этого нужно держать свое сознание открытым, чтобы использовать достижения цивилизации в интересах нации.

Жабай Калиев считает, что мысли Абая о роли образования и науки в развитии народа и страны сохраняют свою актуальность до сих пор. Знания и умения сейчас начинают играть еще большую роль. Поэтому нужно стараться не только не отставать от других, но и стремиться к опережению.

«Одно из направлений, о которых говорил Абай, – изучение языков. Он указывал, что, зная языки других народов, можно встать на один уровень с ними и не унижать себя просьбами. То есть чтобы быть наравне с более развитыми народами, важно овладевать их языками. Поэтому, наряду с повышением статуса родного языка, мы должны отдавать приоритет изучению английского языка. Чем больше языков освоит наша молодежь, тем больше у нее будет возможностей», – подчеркнул Ж.Калиев.

Таким образом, по мнению ученого, Глава государства высказал очень актуальную мысль о том, что нужно глубже изучать наследие Абая, поскольку это и означает самопознание. А самопознание является стимулом к постоянному саморазвитию, получению новых знаний, что говорит о зрелости человека. Абай призывал воспитывать каждого ребенка патриотом. Наследие Абая – школа разумного патриотизма, основа уважения к своей государственности.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».

Фото: old.baq.kz