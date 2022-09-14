Зерновые убрали на 70% площадей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается уборочная кампания. К 14 сентября в регионе убрали 70% площадей зерновых и зернобобовых и 19% - масличных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, урожайность зерновых сейчас составляет 12,7 центнеров с гектара, масличных – 7 ц/га.

На полях работают 7,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, в том числе 3,8 тыс. высокопроизводительных, 4,5 тыс. жаток и 5,7 тыс. грузовых автомобилей.

Аграриям области выделили 78,5 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

Имеющиеся емкости хранения зерна общим объемом 6,6 млн тонн полностью покрывают потребности региона.

Всего труженикам поля предстоит убрать 4,4 млн га. Из них 3,1 млн га занимают зерновые и зернобобовые, около одного млн га - масличные, 32 тыс. га - картофель и 6 тыс. га - овощи.