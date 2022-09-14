Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Сельское хозяйство

Зерновые убрали на 70% площадей в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
14 Сентября 2022, 23:00
Зерновые убрали на 70% площадей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается уборочная кампания. К 14 сентября в регионе убрали 70% площадей зерновых и зернобобовых и 19% - масличных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, урожайность зерновых сейчас составляет 12,7 центнеров с гектара, масличных – 7 ц/га.

На полях работают 7,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, в том числе 3,8 тыс. высокопроизводительных, 4,5 тыс. жаток и 5,7 тыс. грузовых автомобилей.

Аграриям области выделили 78,5 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива.

Имеющиеся емкости хранения зерна общим объемом 6,6 млн тонн полностью покрывают потребности региона.

Всего труженикам поля предстоит убрать 4,4 млн га. Из них 3,1 млн га занимают зерновые и зернобобовые, около одного млн га - масличные, 32 тыс. га - картофель и 6 тыс. га - овощи.


Северо-Казахстанская область   Урожай   Сельское хозяйство   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Контакт-центр «i-Tourist» предлагают создать в РК
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с госвизитом
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике