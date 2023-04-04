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Зерновые расписки включить в категорию твердых залогов хотят в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
4 Апреля 2023, 10:07
Зерновые расписки включить в категорию твердых залогов хотят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличивают кредитование банков второго уровня для повышения доступности субъектов АПК к льготному кредитованию. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях повышения доступности субъектов АПК к льготному финансированию в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения» проводится работа по увеличению кредитования банков второго уровня и микрофинансовых организаций, расширению механизмов софинансирования проектов в сферах агропромышленного комплекса и пищевой промышленности со стороны организаций АО «НУХ «Байтерек», - сказал Ербол Карашукеев.

Кроме того, по словам и.о. главы МСХ, в соответствии с данным Указом до конца текущего года зерновые расписки планируется включить в категорию твердых залогов с гарантией субъектов квазигосударственного сектора для целей кредитования.

«Для этого министерство совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком отрабатывает критерии для включения зерновых расписок в качестве залога», - добавил Ербол Карашукеев.

Было отмечено, что для увеличения объема льготного финансирования отрасли министерством совместно с АО «НУХ Байтерек» проводится работа по привлечению бюджетных инвестиций АО «Аграрная кредитная корпорация» в объеме 40 млрд тенге в целях реализации инвестиционных проектов по приоритетным направлениям АПК.

«Наряду с этим, для финансирования приобретения сельхозтехники, в том числе кормозаготовительной, и мобильных систем орошения для последующей передачи в лизинг в текущем году будет выделено 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала АО «КазАгроФинанс». В целом за три года на эти цели планируется направить 79,4 млрд тенге бюджетных инвестиций. Все эти меры позволят улучшить условия и повысят доступность финансирования субъектов АПК», - резюмировал Ербол Карашукеев.


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