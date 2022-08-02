2 Августа 2022 13:50

Зернопроизводители Казахстана опасаются убытков в предстоящем сезоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зерновой союз Казахстана, куда входят более 160 компаний, прогнозирует профицит зерна, который приведет к большим переходящим запасам в связи с активным импортом российской пшеницы и маслосемян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предстоящем сезоне, а сезон начинается 1 сентября 2022 года и длится до 31 августа 2023 года, мы прогнозируем, что зерна будет более, чем достаточно. Под зерном мы понимаем пшеницу, ячмень и другие злаковые культуры, бобовые культуры и маслосемена, то есть семена подсолнечника», - сообщил председатель Союза Нурлан Оспанов на встрече с журналистами.

Переходящие запасы – это товары, которые были выпущены в прошлом году или в прошлом отчетном периоде, но не были целиком распроданы, поэтому продаются в новом году. Товары из переходящего запаса худшего качества, отчего продаются по более низкой цене, что также негативно повлияет на заработок производителей зерна.

«С 1 июля Россия сняла запрет на экспорт своей продукции в Казахстан. И мы уже ощущаем поставки пшеницы и семян подсолнечника из России. Поэтому этот фактор тоже будет играть роль на ценообразовании у нас в Казахстане. Вместе с тем, в России прогнозируется хороший рекордный урожай по всем культурам. При ограниченных возможностях экспорта РФ по сравнению с предыдущими годами, этот объем должен будет найти выход и, скорее всего, мы ожидаем, что выходом будут наши традиционные рынки: Средняя Азия, Иран, Китай и само собой Казахстан. Поэтому так называемый российский фактор будет довлеть на протяжении всего предстоящего сезона. В свою очередь большой урожай и относительно ограниченные экспорта будут формировать в России тоже низкие цены и эти низкие цены, коррелируются затем в Казахстане», - пояснил Н.Оспанов.

По его словам, неконтролируемое снижение цен на казахстанскую продукцию может привести к убыточности зернопроизводства в предстоящем сезоне. В настоящее время цена на тонну легально ввезенного зерна стремится к 135 тыс. тенге с уплатой НДС. Ранее она была в районе 180 тыс. тенге. На сером рынке, без уплаты НДС – цена стремится к 103 тыс. тенге за тонну. Соответственно цена на внутреннем рынке будет стремиться от 115 к 103 тыс. тенге за тонну.