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Зерноперерабатывающий комплекс запустят в Аркалыке

3 Декабря 2021 18:18
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Зерноперерабатывающий комплекс запустят в Аркалыке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Аркалык введут в эксплуатацию зерноперерабатывающий комплекс. Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Продолжая направление АПК, не могу не отметить проект в городе Аркалык, где ТОО «Алюминстрой» ведется реализация зерноперерабатывающего комплекса, в который входят элеватор, комбикормовый завод, а также ТОО «Аркалык Айдар» построен животноводческий комплекс, состоящий из откормочной площадки на 5 тыс. голов и репродуктора на 2,5 тыс. голов», - сказал Архимед Мухамбетов.

Глава региона пояснил, что элеватор уже запущен, комбикормовый завод планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Реализация проекта позволит обеспечить замкнутый цикл по переработке мяса в Аркалыке (с учетом откормплощадки и мясоперерабатывающего комплекса ТОО «Торгай Ет»).

Ранее сообщалось, что в сфере АПК в Костанайской области завершена реконструкция и модернизация Комсомольской птицефабрики мощностью 20 тыс. тонн мяса птицы в год (ТОО «PoultryAgro», 5,6 млрд. тг., 260 раб. мест). Завершается строительство мясоперерабатывающего комплекса, мощностью 20 тыс. тонн переработки мяса в год, благодаря которому планируется снизить импорт мясной продукции (ТОО «BEEFEXPORTGROUP», 7,2 млрд. тг, 184 раб. места, г. Костанай).

Товариществом «Терра» построен мясоперерабатывающий комплекс, мощностью 7,7 тыс. тонн мяса (900 млн. тг, 95 раб. мест). Благодаря реализации данных проектов ожидается активизация кооперации крестьянских и подсобных хозяйств с крупными переработчиками области.


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#Костанайская область   #Акимат   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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